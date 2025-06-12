Sakarya’da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu Gerçekleşti

Sakarya’da Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Sakarya’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, çeşitli tütün ürünleri ile cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen iki kişiyi yakalamak için harekete geçti.

Yapılan Aramalarda Ele Geçirilen Ürünler

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda, toplamda oldukça fazla sayıda kaçak ürün elde edildi. Operasyon sonucunda; 100 bin 200 adet boş makaron, 21 bin 260 sarma sigara, 541 paket sigara, 10 paket sigara sarma kağıdı, 176 puro, 38 elektronik sigara ve 105 cinsel içerikli jel bulundu. Elde edilen bu ürünler, kaçakçılık mücadelesinin ciddiyetini ortaya koydu. Yakalanan iki şüpheli hakkında gerekli adli süreç başlatıldı.