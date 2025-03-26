Sakarya’da Kadir Gecesi Dualarla Kutlandı

KADIR GECESİ COŞKUSU SAKARYA’DA YAŞANDI

Sakarya’da mübarek Kadir Gecesi, dualar eşliğinde kutlandı. Şehrin sakinleri, ibadet için camilere akın etti. Her ilde olduğu gibi Sakarya’da da Kadir Gecesi, namazlar ve dualarla geçirildi. Akşam ezanıyla ibadet için camilere giden cemaat, Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle birlikte yatsı namazını kılıp ibadetlerini yerine getirdi.

ORHAN GAZİ CAMİİ’NDE DUALAR YÜKSELDİ

Sakarya’nın tarihi Orhan Gazi Camii’ne gelen vatandaşlar, namazın ardından ellerini semaya açarak dua etti. İbadet etmek için bu camiye gelen Mert Özkan, “Mübarek aylarda ibadet etmek insani ekstra motive ediyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Müslüman aleminin Kadir Gecesi’ni kutluyorum. İbadetimizi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Böylesine güzel bir akşamda arkadaşlarımızla beraber dışarıda böyle namaz kılmak bizi ekstra mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, Kadir Gecesi’nin önemini vurgulayan Furkan Yıldız ise, “Allah’ın izniyle dualarımız ve ibadetlerimizi yapacağız. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı bir gece. İsteklerimizi rabbimize dua ederek isteyeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.