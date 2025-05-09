Sakarya’da, Kano Alabora Oldu, Üç Genç Kurtarıldı

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’da, Sapanca Gölü’ne pedallı kano ile açılan 3 kişi, kanonun alabora olmasıyla boğulma tehlikesi yaşadı. Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkiinde bulunan O.Z. (16), F.O. (18) ve U.A. (18), “Yunus” adı verilen pedallı kanoyla gölde zaman geçirirken, kanolarının devrilmesi sonucu yardım çağrısında bulundu.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Alabora olan kanonun ihbarı üzerine Sakarya Jandarma Asayiş Bot Timi derhal harekete geçti. Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren gençlerin su üzerinde kalmak için çabaladıklarını gördü ve hızla müdahale ederek, kaybolma tehlikesine karşı onları güvenli bir şekilde botlarına aldı.

GENÇLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, gençleri güvenli bir şekilde kıyıya çıkartarak ailelerine teslim etti. Olay, hızlı müdahale sayesinde herhangi bir olumsuz duruma yol açmadan sonuçlandı.