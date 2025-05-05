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Sakarya’da Kaza: Anne Ve Kızı Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Sakarya’nın Hendek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve kızı, bir otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını kaybetti. Olay, Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde gerçekleşti. İsimleri öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı Honda marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yola savruldu.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Durumun kısa sürede bildirilmesi üzerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi olay yerine intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, her ikisinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kıza hızla gelen otomobilin çarptığı, ardından kadınların savrulduğu anlar net bir şekilde görüldü.

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