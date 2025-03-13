Sakarya’da Kazada Motosiklet Sürücüleri Yaralandı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Sakarya’da meydana gelen bir trafik kazasında, otomobile çarpan motosiklet üzerindeki iki kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Kerem Coşkun Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Y.E. kontrolündeki 54 AKH 176 plakalı motosiklet, 148. Sokak’tan caddeye çıkan S.Ç. yönetimindeki 55 AHU 486 plakalı Honda marka otomobile çarptı.

MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜ VE ARKADAŞI YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Y.E. ve arkasındaki M.A. yola savrularak yaralandı. Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ardından hastaneye kaldırılmalarını sağladı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili detaylı inceleme başlattı. Kazanın anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin otomobile çarpmasıyla motosiklet üzerindeki kişilerin savrulması ve koruyucu kıyafet ile kask kullanmayan iki gencin çevredekiler tarafından yardım edilmesi yer aldı.