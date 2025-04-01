Gündem

Sakarya’da Mart Ayında 177 Operasyon Yapıldı

sakarya-da-mart-ayinda-177-operasyon-yapildi

SORUMLULUK BÖLGESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele konusunda kararlılığını sürdürüyor. 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 177 operasyonda, toplamda 213 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 3 bin 838 gram bonzai, 2 bin 163 gram kubar esrar, 931 gram metamfetamin ile birlikte çeşitli diğer uyuşturucu ve kaçak ürünler bulundu. Bu ürünler arasında; 20 gram bonzai ham maddesi, 14 gram skunk, 27 kök kenevir, 28 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 96 bin 400 makaron, 77 bin 915 adet dolu makaron ve 260 paket kaçak sigara yer aldı. Ayrıca, 30 elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 tabanca, 50 tabanca fişeği, 1 tabanca susturucusu, 4 sahte pasaport, 1 sahte plaka, 13 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 bilgisayar ve 1 motosiklet de ele geçirildi. Bunun yanı sıra, 220 gram kokain, 153 gram amfetamin ve 108 sentetik hap da operasyonlarda bulundu.

ÖNEMLİ

Flaş

WhatsApp Eski iPhone Modellerinde Çalışmayacak

WhatsApp, Mayıs ayında bazı eski iPhone modellerine desteğini sonlandıracak. Belirtilen tarihten itibaren bu cihazlar uygulamayı kullanamayacak.
Flaş

Emekliliklerin İptali: Binlerce Kişi Riskte!

Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte emeklilik başvurularına yönelik kapsamlı bir denetim başlatıyor. Ülke genelinde usulsüzlük tespit edilenlerin emeklilikleri iptal edilecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.