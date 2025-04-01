Sakarya’da Mart Ayında 177 Operasyon Yapıldı

SORUMLULUK BÖLGESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele konusunda kararlılığını sürdürüyor. 01-31 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 177 operasyonda, toplamda 213 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 41’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Toplamda 3 bin 838 gram bonzai, 2 bin 163 gram kubar esrar, 931 gram metamfetamin ile birlikte çeşitli diğer uyuşturucu ve kaçak ürünler bulundu. Bu ürünler arasında; 20 gram bonzai ham maddesi, 14 gram skunk, 27 kök kenevir, 28 gram kenevir tohumu, 6 hassas terazi, 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 96 bin 400 makaron, 77 bin 915 adet dolu makaron ve 260 paket kaçak sigara yer aldı. Ayrıca, 30 elektronik sigara, 20 kilogram nargile tütünü, 2 tabanca, 50 tabanca fişeği, 1 tabanca susturucusu, 4 sahte pasaport, 1 sahte plaka, 13 cep telefonu, 1 flash bellek, 1 bilgisayar ve 1 motosiklet de ele geçirildi. Bunun yanı sıra, 220 gram kokain, 153 gram amfetamin ve 108 sentetik hap da operasyonlarda bulundu.