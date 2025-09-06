Sakarya’da Minibüs Devrildi, Üç Yaralı

KAZA NEDENİYLE DOĞALGAZ FİRMASINA AİT ARAÇ DEVRİLDİ

Sakarya’da meydana gelen bir kaza, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda gerçekleşti. Adapazarı-Kaynarca yolunun Büyükhataplı mevkiinde 54 DY 722 plakalı doğalgaz firmasına ait minibüs devrildi. Sürücü M.C, kavşaktan dönüş yaparken direksiyon hâkimiyetini kaybetti ve araç orta refüje yan yatarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada minibüs içerisinde bulunan A.H., M.Ş.Y. ve M.Y.B. yaralandı. Olay sonrası, durumu bildirilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.