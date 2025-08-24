Sakarya’da morali artırmak için buluştular

MORAL TOPLANTISI LAVANTA BAHÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Sakarya’da kanser hastası 17 kadın, moral bulmak amacıyla bir araya geldi. Adapazarı ilçesinde lavanta ve aronya üretimi gerçekleştiren Merve Özedirne, kanserle mücadele eden kadınları tesisinde ağırladı. Lavanta bahçesinde dolaşan ve keyif alan kadınlara, sağlığa faydalarıyla öne çıkan aronya meyvesi hediye edildi.

DERNEK BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) Başkanı Nihal Akar, dernek üyeleriyle bahçeye davet edildiklerini belirterek, “Burada keyifli vakit geçirerek moral depoluyoruz” dedi. Katılımcılara birer kilogram aronya da dağıtıldığını vurgulayan Akar, bu tür etkinliklerin üyeleri son derece memnun ettiğini söyledi. Ayrıca, bu tür organizasyonların hastaların tedavilerine olumlu etkiler sağladığını ifade eden Akar, dernek olarak duyarlı etkinliklere açık olduklarını aktardı: “Lütfen bizlere ulaşsınlar. Tedavilere destek olmuş olunuyor.”

KATILIMCILARDAN YORUMLAR

Dernek üyesi Meryem Yıldız, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, programın moral kaynağı olduğunu söyledi. Yeter Düzgün ise doğayla iç içe olmanın kendilerine çok iyi geldiğini ifade etti. Nurcan Keçeci, bu tür etkinliklerin kendilerine moral ve enerji verdiğini belirtti.

ETKİNLİKTE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Tesisinde misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktaran Özedirne, aronyanın tıbbi aromatik ve şifalı bir meyve olduğunu belirterek, “Bu kapsamda böyle bir etkinlik gerçekleştirmek istedik” dedi. Hastalara moral vermek amacıyla düzenlenen buluşmanın katılımcılara fayda ve şifa sağlamasını umduğunu sözlerine ekledi.