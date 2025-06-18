Sakarya’da Motosiklet Kazası Gerçekleşti

Kasım ayında Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen motosiklet ve otomobil kazası sonucunda ölenlerin sayısı 2’ye ulaştı. Küçükkarasu bölgesinde gece saatlerinde gerçekleşen olayda, iddialara göre Sıtkı Genç yönetimindeki 10 AFM 241 plakalı motosiklet ve B.G. kontrolündeki 35 BTN 712 plakalı motosiklet, yarış yaparken, farlarının yanmadığı belirtilen yabancı uyruklu kişiler tarafından kullanılan 54 MA 4178 plakalı otomobile çarptı.

OLAYIN CİDDİYETİ

Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ciddi hasar alırken, otomobil şarampole devrildi. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Sıtkı Genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer motosiklet sürücüsü B.G. ile otomobilde bulunan Ahmed Al Salih (38) ve M.A.S. (14) yaralandı. Otomobilin sürücüsü de hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından durumun aciliyeti nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralıların olay yerinde ilk müdahale edilmesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Sıtkı Genç’in cenazesi hastane morguna gönderildi. Kazanın ardından hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 38 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs da yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.