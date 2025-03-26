Sakarya’da Narkotik Destekli Uyuşturucu Operasyonu

UYUŞTURUCU OPERASYONU DETAYLARI

Sakarya’da jandarma ekiplerinin narkotik köpeği ile desteklediği uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bu operasyonda, Sapanca ve Geyve ilçelerindeki E.A. ve Suriye uyruklu E.N. isimli şahısların ikametgahlarına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesiyle düzenlendi. Operasyon sırasında 754 gram metamfetamin, 218 gram bonzai, 209 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER SONRASINDAKİ DURUM

Jandarma tarafından işlemleri tamamlanan A.S.A. isimli şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şahıslar E.A. ve E.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu madde ile mücadele, jandarma tarafından kararlılıkla sürdürülüyor.