Sakarya’da Narkotik Destekli Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU İKİ TUTUKLAMA

Sakarya’da jandarma ekipleri, narkotik köpeği desteği ile gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi yakaladı. Bu kişilerin ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında uyuşturucu madde imal ve ticaretine izin vermiyor.

İKAMETGAHLARA YAPILAN OPERASYON

Uyuşturucu ile mücadelenin kapsamında, jandarma ekipleri Sapanca ve Geyve ilçelerinde E.A. (39), A.S.A. (37) ve Suriye uyruklu E.N. isimli şahısların evlerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda 754 gram metamfetamin, 218 gram bonzai, 209 gram uyuşturucu madde olduğu tahmin edilen toz ve 1 adet sentetik hap ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.S.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yakalanan şahıslar E.A. ve E.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.