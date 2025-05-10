Sakarya’da Öğrenciler Nostaljik Kıyafetlerle Defile Düzenledi

ÖĞRENCİLERDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA YAKLAŞIMI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde lise öğrencileri, atık malzemeler kullanarak tasarladıkları kıyafetler ve nostaljik giysilerle etkileyici bir defile gerçekleştirdi. Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi öğrencileri, “Kumaşın Belleği, Sürdürülebilir Moda Defilesi” projesi ile çarpıcı bir etkinlik sunarak herkesi kendilerine hayran bıraktı. Öğrenciler, büyüklerine ait eski giysilerin yanı sıra atık malzemelerden yaptıkları eserler ile sahne aldı.

FARKINDALIK YARATMAYI HEDEFLİYORLAR

Proje koordinatörlüğünü üstlenen felsefe öğretmeni Dilek Ulutürk Özdemir, bu projeyle öğrencilerde doğayla daha uyumlu bir yaşam biçimi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini aktardı. Özdemir, “Bu amaçla tematik hafta belirledik. Son günümüzde sürdürülebilir moda defilesi düzenledik. Her kumaşın bir hikaye taşıdığına inanıyoruz.” diyerek projenin amacını vurguladı. Öğretmen, modanın tüketim kültürü ile ilgili olduğuna inandıklarını ve bazı öğrencilerin babaannelerinin eski kıyafetlerini yeniden tasarladığını belirtti.

ÖĞRENCİLERİN YARATICILIĞI

Öğrenci Gizem Çelebi, kullanmadıkları tül ve kumaşlardan etek yaptığını, ayrıca buketçilerden eski gazete kağıtları alarak tasarımını zenginleştirdiğini ifade etti. Diğer bir öğrenci Rümeysa Aşıkoğlu ise 1950’lere ait babaannesi ve annesinin giydiği gelinliği defilede giydiğini söyledi. Bu şekilde eski giysilerin yeniden hayat bulmasıyla birlikte öğrenciler, modanın geçmişle nasıl buluştuğunu başarılı bir şekilde gözler önüne serdi.