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Sakarya’da Operasyon Gerçekleşti, İki Tutuklandı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Sakarya’da jandarma ekipleri, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 2’si tutuklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanındaki suçların önlenmesi için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Erenler ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda, M.Ç. (43), E.G. (26), K.A. (34) ve Ç.Ü. (33) isimli şüpheliler yakalandı. Yapılan aramalarda; 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram skunk, 40 gram satışa hazır metamfetamin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yarı otomatik av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Tutuklamalara ilişkin olarak, K.A. (34) serbest bırakılırken, Ç.Ü. (33) adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer taraftan, M.Ç. (43) ve E.G. (26) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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