Sakarya’da Otobüs Şoförü Yolcuyu Götürdü

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’da bir belediye otobüsü şoförü, hastalanan bir yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye götürdü. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Emre Ateş, 9-A Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında görev yapan otobüsle yolculuk yaparken, bir yolcunun rahatsızlandığını fark etti. Diğer yolcuların durumu bildirmesi üzerine Ateş, hareket amirliğini arayarak bilgi verdi.

MÜDAHALE VE TEDAVİ

Ateş, güzergahından saparak rahatsızlanan yolcuyu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Otobüste sağlık personeli tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra hastanede tedavi altına alınan yolcunun, epilepsi krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan tedavinin ardından yolcunun taburcu edildiği ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.