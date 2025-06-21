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Sakarya’da Otobüs TIR’a Çarptı: 13 Yaralı

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Kaza, D-650 Karayolu’nda, saat 03.40 civarında, Bilecik istikametinde gerçekleşti. İstanbul-Denizli seferini gerçekleştiren Asil Taş’ın kullandığı 34 YK 4734 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen Enes Yükselici yönetimindeki 16 AOB 34 plakalı TIR’a sol arka kısımdan çarptı. Çarpma sonrası, TIR, önündeki Ahmet Dereli’nin kullandığı 70 ACN 573 plakalı diğer bir TIR’a çarparak durumu daha da kötüleştirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, otobüste sıkışan yaralı yolcuları kurtarıp, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 12 yaralıdan 2’sinin yaşam tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazada yara almadan kurtulan TIR şoförleri ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

TRAFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Kaza sebebiyle D-650 Karayolu’nun Bilecik istikametinde trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü bir şekilde akmaya devam etti. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.

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