Sakarya’da Plajda Kadınlar Çekildi, Tutuklandı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki plajda kadınların fotoğraflarını çektiği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin telefonunda, çektiği kadınlara ait videolar bulundu ve tutuklandı. Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yalı mahallesinde yer alan plajda gelişti. Plaja gelen kadınlar, bir erkeğin kendilerinin fotoğraflarını çektiğini fark etti.

KADINLAR ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Kadınlar, fotoğraflarını çeken kişinin yanına doğru giderken, şüpheli elindeki telefondan çektiği fotoğrafları silmeye çalıştı. Ancak kadınlar, şüphelinin elinden telefonu alarak durumu polise bildirdi. Çevredeki vatandaşların da desteğiyle şüphelinin kaçması engellendi ve olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çekilen bir kadın, şüpheliye karşı tepki gösterdi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde, sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar tespit edildi. Fotoğrafı çekilen T.P. isimli kadın da şüpheliden şikayetçi oldu. F.A. adındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.