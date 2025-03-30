Sakarya’da Polis Dronlu Bayram Denetimi

POLİS DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Sakarya’da bayram tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri dron ile havadan kontrol yaptı. Bu denetimler sırasında, 50 araca toplam 54 bin 346 lira ceza kesildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesindeki güvenliği sağlamak amacıyla bayram denetimlerine devam ediyor.

D-100 KARAYOLUNDA DENETİM

Dün, saat 12.00 ile 13.00 arasında D-100 kara yolunun Kocaeli-Sakarya yönünde gerçekleştirilen denetim sonucunda, emniyet kemeri kullanmayan 42 sürücü, cep telefonu ile trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 sürücü ve sis farlarını gereksiz yere kullanan 4 kişi tespit edildi. Bu durumlar dolayısıyla toplamda 54 bin 346 lira tutarında cezai işlem uygulandı.