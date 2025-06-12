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Sakarya’da Radar Uygulaması İlginçti

YENİ RADAR UYGULAMASI İLGİNÇ OLAYA NEDEN OLDU

Sakarya’da yeni bir radar uygulaması ilginç bir durumla karşılaştı. Karasu Yolu üzerinde ilerleyen bir sürücü, refüje çıkarak karşıdan gelen araçları radar kontrolü konusunda el hareketleriyle uyardı. Radar noktasını geçtiğinde aracını uygun bir yere park eden sürücü, ardından refüje geçerek yoğun trafikte elleriyle “radar var” mesajı vermeye başladı.

SOSYAL MEDYA’DA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Durumu gören diğer sürücüler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazıları da bu uyarıyı yapan vatandaşa selektörle destek verdi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kimi kullanıcılar durumu “vatandaş dayanışması” olarak nitelendirirken, bazıları bu davranışın yasalara aykırı olabileceğine dikkat çekti.

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