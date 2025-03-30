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Sakarya’da Ramazan Bayramı Namazı Coşkusu

RAMAZAN BAYRAMI COŞKUSU

Sakarya’da bayram namazı heyecanı her camide kendini gösterdi. 11 ayın sultanı olan Ramazan, bayram namazıyla birlikte veda edildi. Sakaryalı vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü sabahın erken saatlerinde camilere gitmek için hazırlandılar. Şehir genelindeki birçok camide bir araya gelen cemaat, bayram namazını eda etti. Adapazarı ilçesinde bulunan ve şehrin en büyük cami olma özelliği taşıyan Şeyh Edebali Camii de bu özel anların yaşandığı yerlerden biri oldu.

CAMİDE BAYRAM NAMAZI

Saat 07.16’da cami içinde saf tutan vatandaşlar, bayram namazını kıldı. Sakarya Valisi Rahmi Doğan da namazda yerini aldı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu aktarılan hutbede, Filistin’de Gazze’de yaşanan zulümlerin son bulması için dua edildi. Namazdan sonra camiden çıkan vatandaşlar, birbiriyle bayramlaşarak bu özel günün anlamını paylaştı.

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