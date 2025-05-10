Sakarya’da Robot Teknoloji Olimpiyatları Başladı. 464 Takım Proje Sergiliyor. SUBÜ Öğrenciler Başarı Gösteriyor. Ödül, 900 Bin Lira Dağıtılacak. Bu Organizasyon, Gençlere Güven Aşılacak. Teknolojik Gelişim İçin Önemli Platform

TEKNOLOJİ OLİMPİYATLARI BAŞLADI

Sakarya’da, gençlerin teknolojik tasarım ve uygulama yeteneklerini geliştirmelerine ve girişimci bireyler olarak yetişmelerine yönelik düzenlenen “Robot ve Teknoloji Olimpiyatları” başladı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Makine İmalatçıları Birliği (SAMİB) işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlik, SUBÜ Esentepe Kampüsü’nde yapılıyor. Organizasyona, ilkokuldan üniversite düzeyine kadar toplamda 464 takım katılıyor ve bu öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sergiliyor.

KATEGORİLER VE ÖDÜLLER

Olimpiyatlar, “Çizgi İzleyen Robot”, “İnsansız Hava Araçları”, “Mini Sumo Robot”, “Mobil Savunma”, “Robot Futbol”, “Ses ile Görüntü Sınıflandırma”, “Tasarla ve Geliştir” ve “Serbest Kategori” olmak üzere 8 farklı kategoriden oluşuyor. Dereceye giren projelere toplamda 900 bin lira ödül dağıtılacak.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, açılışta yaptığı konuşmada bu organizasyonun yalnızca bir yarışma olmadığını, ülkenin teknoloji alanındaki yolculuğuna katkı sunacak önemli bir platform olduğunu belirtti. Sarıbıyık, etkinliğin teknik becerilerin yanı sıra takım çalışması, işbirliği, azim ve emeğin değerlerini de ön plana çıkardığını ve burada kazanılan deneyimlerin ileride önemli başarılara dönüşebileceğini ifade etti. Ayrıca, gençlerin bu yarışmalarla öz güven kazanacağını vurguladı. Yarışmanın verimli geçmesinin kalıcı dostluklar ve ortak projelere yol açmasını umduğunu söyleyerek, katılan öğrencilere başarı diledi.

YATIRIMLAR VE GELECEK

SAMI Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kar, organizasyonun üniversite ile sanayi işbirliğinin bir sonucu olduğunu ve bu işbirliğinin devam edeceğini ifade etti. SUBÜ Nehir Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Barış Boru da etkinliğin önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri yerinde inceledi. Organizasyon, yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek.