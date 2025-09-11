Sakarya’da Sahte Alkol Nedeniyle Hayatını Kaybetti

SAHTE ALKOL NEDENİYLE ZEHİRLENME

Sakarya’da sahte alkol nedeniyle zehirlenerek 7 aydır yoğun bakımda tedavi gören 2 çocuk babası Zafer Seymen (34), yaşamını yitirdi. Adapazarı ilçesinde 7 ay önce arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Seymen, bir süre sonra rahatsızlandı. Kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Seymen’in sahte içkiden zehirlendiği tespit edildi.

UZUN SÜREN TEDAVİ SÜRECİ

Yoğun bakım ünitesinde 7 aydır süren tedavi sürecinin ardından Seymen, öğle saatlerinde hayata veda etti. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Seymen’in yarın toprağa verileceği bildiriliyor.