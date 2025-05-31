Sakarya’da Silahlarla Üç Şüpheli Tutuklandı

İKİ TÜR SILAH VE AMMUNİSYON BULUNDU

Sakarya’da kaydedilen bir olayda, bir kiralık araçta 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile şarjör bulundu. Olayla ilgili olarak polis memurunun da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı ihbar neticesinde, geçen hafta Diyarbakır’dan İstanbul’a uyuşturucu taşıdığı düşünülen kiralık araç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu’nda durduruldu.

POLİS MEMURU TUTUKLANDI

Kiralık aracı kullanan Diyarbakır’da görevli olan polis memuru M.A.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 9 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 17 adet Kalaşnikof şarjörü, 8 tabanca şarjörü, 45 adet Kalaşnikof fişeği ve 32 tabanca mermisi ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan M.A.K., tutuklandı. Soruşturmayı genişleten ekipler, daha sonra Z.B. ve H.K.’yi de gözaltına aldı. Her iki şahıs da çıkarıldıkları mahkemede tutukladı. Soruşturma süreci devam ediyor.