Sakarya’da Silahlı Çatışma Yaşandı, Tutuklamalar Yapıldı

5 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ÇATIŞMA

Sakarya’da, iki aile arasında çıkan çatışmada 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, 6 Nisan sabah saat 01.00 sıralarında Serdivan ilçesinin Beşköprü Mahallesi’nde yaşandı. Çocukların arasında çıkan bir tartışma, Yıldız ve Özyurt aileleri arasında daha da büyüyerek silahlı çatışmaya dönüşüyor.

ÇATIŞMA VE SONUÇLARI

Site bahçesinde taraflar, birbirine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Bu çatışma sonucunda 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Soruşturma kapsamında toplamda 11 kişi tutuklanmış durumda.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Olayla ilgili olarak aranan şüpheliler T.Y., A.Y. ve B.Y., dün sabah saatlerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giderek kendileri teslim etti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.