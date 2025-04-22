Haberler

Sakarya’da Silahlı Kavga, 3 Tutuklama

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olarak 3 şüpheli tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Nisan tarihinde Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak’ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alınması için talimat verildi.

GÖZALTI VE ADLİ KONTROLSÜRE

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu olayla ilgili olarak zanlılar T.Y., A.Y. ve B.Y. ile birlikte hastane tedavisi tamamlanan S.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.Y., B.Y. ve S.Y. tutuklandı; A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN DETAYLARI VE ÖLENLER

Beşköprü Mahallesi’nde 6 Nisan’da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö. ve V.Y. olay yerinde hayatını kaybetmiş; Ö.Ö. ile F.Y. ise hastaneye kaldırıldığında yaşamlarını yitirmişti. Bu olayla ilgili olarak şu ana kadar gözaltına alınan 11 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanmıştı. Ayrıca, iki aile arasında 2 Nisan’da yaşanan başka bir kavga ile ilgili iki şüphelinin tutuklandığı, iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail Gazze’de Yardımları Engelliyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde 52 gündür sınır kapılarından gıda, sağlık malzemesi ve yakıt gibi ihtiyaçların geçişine engel olarak iki milyon Filistinliyi zor durumda bırakıyor.
Haberler

Konyaspor, Galatasaray’ı 4-1 yendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek finaldeki yerini aldı. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor ile Göztepe'nin galibiyle karşılaşacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.