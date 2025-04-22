Sakarya’da Silahlı Kavga, 3 Tutuklama

ADLİ SÜREÇ VE TUTUKLAMALAR

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili olarak 3 şüpheli tutuklandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Nisan tarihinde Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak’ta komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 kişinin daha gözaltına alınması için talimat verildi.

GÖZALTI VE ADLİ KONTROLSÜRE

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu olayla ilgili olarak zanlılar T.Y., A.Y. ve B.Y. ile birlikte hastane tedavisi tamamlanan S.Y.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri biten 4 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından, nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden T.Y., B.Y. ve S.Y. tutuklandı; A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYIN DETAYLARI VE ÖLENLER

Beşköprü Mahallesi’nde 6 Nisan’da, komşu iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Y.Ö, O.Ö. ve V.Y. olay yerinde hayatını kaybetmiş; Ö.Ö. ile F.Y. ise hastaneye kaldırıldığında yaşamlarını yitirmişti. Bu olayla ilgili olarak şu ana kadar gözaltına alınan 11 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklanmıştı. Ayrıca, iki aile arasında 2 Nisan’da yaşanan başka bir kavga ile ilgili iki şüphelinin tutuklandığı, iki şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi alındı.