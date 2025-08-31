Sakarya’da Silahlı Saldırıda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi’nde, 35 yaşındaki Ömer A.’ya plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden inen saldırgan tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda, Ömer A. vücudunun farklı yerlerinden yaralanırken, yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye isabet eden bir kurşunla da hafif yaralandı.

KAÇIŞ ANI

Saldırının ardından, şüpheli kendisini bekleyen kişilerin bulunduğu otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada, olayın hemen ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Ömer A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren ve otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği an, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilden inen iki kişiden birinin, elinde tabanca ile Ömer A.’ya arkasından yaklaşarak ateş ettiği ve ardından otomobile doğru koşarak binme anları yer aldı.