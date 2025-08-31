Sakarya’da Silahlı Saldırıda 1 Kişi Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ATAK DURUMU

Sakarya’nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi’nde, 35 yaşındaki Ömer A.’ya henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobilden inen saldırgan tabancayla ateş açtı. Ömer A., vücudunun farklı bölgelerinden yaralanırken, olay sırasında yanında bulunan 4 yaşındaki M.Ö.K.’ye de seken kurşun isabet etti. Saldırgan, kendisini bekleyen diğer şahısların bulunduğu araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbarın ardından polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi.

YAŞAM KAYBEDEN ÖMER A. VE M.Ö.K.’NİN DURUMU

Sağlık ekipleri, yaralıları müdahale etmek üzere Karasu Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Ömer A., hastaneye kaldırılmasına rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.Ö.K.’nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Olay sonrasında polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için yuvarlak bir arama çalışması başlattı.

SALDIRI ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Saldırı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çekimlerde, otomobilden inen iki kişiden biri elinde tabanca bulunan şüphelinin, sokakta yürüyen Ömer A.’ya yaklaşarak ateş ettiği ve ardından yeniden otomobile bindikleri anlar yer aldı.