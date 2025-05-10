Sakarya’da Su Samuru Görüntülendi

SU SAMURUNUN GÖRÜNTÜLENMESİ

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, nehir kenarına yerleştirilen bir fotokapan sayesinde su samuru görüntülendi. İlçedeki doğa araştırmaları yürüten Furkan Eren, Sakarya Nehri’nin kenarına fotokapan yerleştirerek yaban hayatını görüntülemek ve kayıt altına almak amacıyla çalışmalar yaptı.

GÖRÜNTÜLERİN İÇERİĞİ VE ÖNEMİ

Yerleştirilen fotokapan ile su samuru görüntülemeyi başardıklarını ifade eden Eren, “Sakarya Nehri kenarına yerleştirdiğimiz fotokapan çalışmamızın ilkinde su samuru görüntülemeyi başardık. Ayrıca kaya sansarı ve çakal da görüntüledik. Görüntülediğimiz su samuru, nesli tükenmekte olan bir tür.” dedi. Su samurunun gece aktif olduğunu dile getiren Eren, “Bu türü ancak gece fotokapanla görebilirsiniz.” şeklinde konuştu. Gündüz nadir görülebilen bu tür, doğa araştırmaları açısından büyük öneme sahip.