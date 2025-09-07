Sakarya’da Su Seviyesi Yükseldi

YAĞIŞLAR SAPANCA GÖLÜ’NDE SU SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Sakarya’da etkili olan yağışların sonucunda Sapanca Gölü’ndeki su seviyesi 4 santimetre artarak 29,43 metreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), dün sabah saatlerinden itibaren süregelen yağışlar sonrasında Sapanca Gölü’nde 5 ayın ardından bir gelişme yaşandığını belirtti. Tarihinin en kritik dönemlerinden birini geçiren göldeki su seviyesi, bölgedeki sağanağın ardından 4 santimetre artarak 29,43 metreye yükseldi.

ALTYAPI EĞİTİMLERİ İLE SORUNSUZ MÜDAHALELER

Altyapı hatlarının yağmur sularını sorunsuz bir şekilde iletebilmesi için ekipler gece boyunca hazırda bekledi. Sabahın erken saatlerinde şehrin farklı yerlerinde müdahaleler gerçekleştirildi. Kısa süre içinde etkili hale gelen sağanakla birlikte Erenler’de metrekareye 50 kilogram, Adapazarı’nda 40, Sapanca’da ise 38 kilogram yağış kaydedildi. Açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıları dikkate alarak tüm ekiplerimizle sahada yer aldık. Yağmur sularını kaynaklarımıza sorunsuz şekilde ulaştırdık. Sapanca Gölü için aylar sonra gelen sevindirici gelişme ise kuraklık tehlikesi karşısında umudumuzu artırdı. Yağışların azlığından dolayı kuruyan bazı dere yatakları ise yeniden Sapanca Gölü’ne su ulaştırmaya başladı. Gölün geleceği için tasarruf tedbirlerini elden bırakmamamız gerek” ifadeleri yer aldı.