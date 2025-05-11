Sakarya’da Taksiyle Araç Çarpıştı

SAKARYA’DAKİ KAZA VE YARALILAR

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucunda 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir güvenlik kamerasına kaydedildi. Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, Sapanca yönüne gitmekte olan H.K. yönetimindeki 54 T 4501 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen E.D. idaresindeki 41 ANG 766 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZA SONRASI YAPILAN MÜDAHALELER

Bu çarpışma sonucunda sürücüler H.K. ve E.D. ile araçlarda yolcu olarak bulunan O.Y., D.D., A.D. ve E.D. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından hastaneye sevk etti. Olay hakkında inceleme başlatılırken, kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde ticari taksi ile otomobilin çarpışma anı gözlemleniyor.