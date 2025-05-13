Sakarya’da Toplantı Yapıldı, Bilgi Verildi

TOPLANTI VE KAPSAMI

Sakarya’da nisan ayına dair asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Rahmi Doğan’ın başkanlığında Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bu toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele, düzensiz göç, fuhuş, kumar ve trafik tedbirleri gibi konular ele alındı.

ADLİ İŞLEMLER VE YAKALANANLAR

Nisan ayı verileri hakkında gazetecilere bilgi veren Vali Doğan, toplamda “2 bin 832 kişiye adli işlem yapıldığını” ve uyuşturucu madde ticareti gerçekleştiren 19 kişinin tutuklandığını belirtti. Doğan, operasyonlar sırasında yapılan aramalarda yaklaşık “12 kilogram sentetik uyuşturucu ve ham maddesi” tespit edildiğini aktardı. Ayrıca, “991 uyuşturucu hap, 378 gram esrar maddesi, 49 gram kokain, 55 kök Hint keneviri bitkisi” gibi birçok malzeme bulunduğunu ifade etti.

KAÇAKÇILIK VE DİĞER SUÇLAR

Vali Doğan, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ’ye yönelik çalışmalarda “17 şüphelinin yakalandığını” bildirdi. Göçmen kaçakçılığına dair 10 organizatöre ve 696 yabancı uyruklu şahsa, adli ve idari işlem yapıldığını da sözlerine ekleyen Doğan, fuhuş faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine “5 ikamet mühürlendi, 14 şahsa idari işlem uygulandı” dedi. Kumardan ise “44 şahsa adli ve idari işlem yapıldığını” belirtti.

ARAÇ VE SÜRÜCÜ DENETİMLERİ

Yakalanan çeşitli suçlardan aranan kişilerin toplamda 1400 olduğunu, aralarından 382’sinin değişik miktarlarda hapis cezasına çarptırıldığını aktaran Doğan, sahil güvenlik faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü ifade etti. “239 bin 501 araç ve sürücünün denetlendiği” bu süreçte, kural ihlali yapan 37 bin 971 araca yasal işlem uygulandığı belirtildi. “1899 araç trafikten men edildi, 541 sürücü belgesi alkol ve uyuşturucu gibi nedenlerden geri alındı” diye ekledi. Toplamda “111 milyon 139 bin 346 lira trafik idari para cezası” kesildiği kaydedildi.