Sakarya’da Trafik Denetiminde 50 Ceza

TRAFFİK DENETİMİ SONUÇLARI

Sakarya’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; abart egzoz takan, yüksek sesle müzik dinleyen ve ehliyetsiz araç kullanan toplamda 50 sürücüye 643 bin 406 lira ceza kesildi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün şehir merkezinde kapsamlı bir trafik uygulaması düzenledi.

UYGULAMA KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLER

Denetim sırasında abart egzoz kullanan 12 motosiklet ve 5 otomobil üzerinde işlem yapıldı. Ayrıca, 13 motosiklet ve 5 otomobil sürücüsüne, ehliyetsiz araç kullanmaları sebebiyle ceza uygulandı. Yüksek sesli müzik yayıcısı olan ses sistemi kullanan 15 sürücüye de cezai işlem gerçekleştirildi. Toplamda 50 sürücüye 643 bin 406 lira para cezası kesilirken, 12 motosiklet ve 3 otomobil olmak üzere 15 araç trafikten men edildi.