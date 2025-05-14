Sakarya’da Ürünler Çiftçilere Sunuldu

ÜRÜNLER ÇİFTÇİLERLE BULUŞTU

Sakarya’da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele edebilmek için geliştirilen yeni ürünler, çiftçilerle bir araya getirildi. Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, bu zararlıyla mücadeleye yönelik ilaçların geliştirilmesine dair protokol, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve SAÜ Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu tarafından imzalandı. İmza töreninin ardından konuşan Vali Doğan, Sakarya’nın tarım kenti olma özelliğinin korunması gerektiğini vurguladı. Kahverengi kokarcanın Türkiye dışında birçok ülkede de benzer sorunlara yol açtığını belirterek, “Hocalarımızdan Allah razı olsun, böyle bir çalışma yaptılar. Bu ürünlerin kullanımı konusunda hocalarımız eğitim veriyor, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz de gerekli çalışmaları yürütüyorlar. İnşallah bu beladan kısa sürede kurtuluruz.” dedi.

TARIMIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, salgın döneminde tarımın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti. “Toprağı korumak zorundayız ve bunu yapmak için çiftçimizin yanında olmalıyız.” diyen Alemdar, her mahalledeki çiftçilerin destekleneceğini duyurdu. Dünyanın birçok yerinde ve Türkiye’nin bazı bölgelerinde kokarca ile mücadeleye yönelik herkesin gayret gösterdiğini belirtti. Sakarya’da akademisyenlerin geliştirdiği yerli feromon olan TutSAK ile ilgili de bilgi veren Alemdar, “TutSAK, daha önce üretilmiş muadillerinden 5 kat daha etkili. Yaptığımız ürünler, Ordu, Ünye ve Samsun’da bilimsel çalışmalarla test edilip değerlendirildi.” şeklinde konuştu.

ÜRÜNLERİN ETKİSİ

SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zengin, yerel yöneticilerin desteğiyle ürün geliştirdiklerini belirtti. İlk aşamada sadece tuzak üretimi gerçekleştirdiklerini ancak bu adımın yetersiz olduğunu dile getirerek, yanına iki ürün daha eklediklerini ifade etti. TutSAK olarak adlandırılan feromon tuzağının böcekleri çektiğini, Larvex adlı ürünün ise yumurtadan 3. evreye kadar tüm larvaları etkisiz hale getirdiğini söyledi. Bu sıvı ürün, kullanıldığında kokarcanın tüm yavrularını ortadan kaldırıyor. Diğer sıvı ise 4 ayrı bakteriden oluşarak, toprakta bulunması gereken faydalı bakterileri, kahverengi kokarcanın yumurtalarının üzerindeki bakterileri ve yumurtaları yiyerek zarar vermeyen bir biyolojik üründür. Vali Doğan ve Başkan Alemdar, konuşmaların ardından bu ürünleri çiftçilere dağıttı. Programa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, ürünün üretiminde emeği geçen akademisyenler ve çiftçiler katıldı.