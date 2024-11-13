Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

SAKARYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NIN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk alanında uyuşturucu ticareti ve üretimine karşı mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Bu kapsamda, Karasu ilçesinde düzenlenen bir operasyon sonucunda A.M. (32), M.K. (31), F.T. (30) ve M.D. (26) isimli dört kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 205 gram metamfetamin, 125 adet tabanca fişeği, 4 cep telefonu, 2 hassas terazi, 2 tablet, 2 dizüstü bilgisayar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Özellikle elektrik kutusundan çıkarılan uyuşturucu maddeler dikkat çekti.