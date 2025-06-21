Sakarya’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU İÇİN YAPILAN GÖZALTI

Sakarya’nın Arifiye ve Ferizli ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonrasında 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretine karşı sürdürülen mücadeleyi kararlılıkla devam ettiriyor.

ŞÜPHELİLERİN YAPILAN ARAMALARDAKİ BULGULARI

İşlemler sırasında Arifiye ve Ferizli’de gözaltına alınan A.A. (61), M.A. (50) ve H.E. (30) isimli şüphelilerin ev ve eklerine yapılan aramalar, uyuşturucu suçuna dair önemli bulgular ortaya çıkardı. Bu aramalarda toplamda 56 bin lira, 65 kök kenevir bitkisi, 160 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

ADALET YOLUNDA İLERLEYİŞ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma, yapılan operasyonun uyuşturucu ile mücadele kapsamında önemli bir adım olduğunu belirtiyor.