Sakarya’da Uzlaştırmacılar Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Sakarya’da, “1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü” vesilesiyle özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Sakarya Adliyesinde kurulan stantta uzlaştırmacılarla bir araya gelen Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, uzlaştırmacıların özel gününü kutlayarak bilgilendirme broşürleri dağıttı. Uğurlu, konuşmasında uzlaştırmacıların yargı sürecindeki önemli rolüne dikkat çekti ve “Her iki dosyadan birini uzlaştırmayla sonuçlandırıyoruz. Bu, yargının yoğun iş yükünün büyük kısmını alarak savcılıklarımızı ve mahkemelerimizi rahatlatmanın dışında vatandaşlar arasında da husumetin oluşumunun engellenmesi ve kamu barışının sağlanması adına da çok ciddi katkıları olan bir kurum.” dedi.

UZLAŞTIRMACILARIN ROLÜ

Savcı Uğurlu, uzlaştırmacıların, yargı teşkilatına ve vatandaşlara sağladığı katkının bilincinde olduklarını vurguladı. Uzlaştırmacıların, verdikleri kararlarla taraflar arasındaki sorunları mahkemeye taşımaksızın köklü bir şekilde çözebildiklerini ifade ederek, “Benim gözümde her uzlaştırmacı, bir ceza mahkemesidir; hatta verdiği kararlar istinafı, temyizi olmadan, hiçbir şekilde dava konusu edilemeyen ve aradaki ihtilafı kökten çözen bir kurum. O yüzden ülkemizdeki uzlaştırmacı ordusu, ceza mahkemelerinin birer devamı gibi.” şeklinde konuştu.

UZLAŞTIRMA DOSYALARI

Sakarya Adliyesinde 486 uzlaştırmacının görev yaptığı belirtilirken, 2022 yılında 3 bin 626, 2023’te 3 bin 762 ve 2024’te de 4 bin 697 uzlaştırma dosyasının incelendiği kaydedildi. Ayrıca, 1 Ocak 2024-1 Haziran 2025 tarihleri arasında görülen uzlaştırma dosyalarının yaklaşık yarısının olumlu sonuçlandırıldığı açıklandı.