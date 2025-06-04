Sakarya’da Yangın, 17 Kurbanlık Telef Oldu

YANGINDA KÜÇÜK BİR AHIR TAMAMEN YANDI

Kurban Bayramı’na iki gün kala Sakarya’da yürekleri dağlayan bir yangın meydana geldi. Karapürçek ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen yangında, satışları tamamlanmış 17 büyükbaş kurbanlık telef oldu. Yangın, Cumhuriyet Mahallesi’nde Yılmaz Selim’e ait çiftlikte saat 02.30 sıralarında başlamış. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede 19 kurbanlık büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırı sarmış. Olay yerine ihbar edilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri, alevlerle uzun bir süre mücadelesini sürdürdü. Yangın kontrol altına alındı, ancak geride yalnızca küle dönüşmüş bir ahır ve telef olmuş hayvanlar kaldı.

ÇİFTLİK SAHİBİ DUYDUĞU ACIYI PAYLAŞTI

Yangın sonucunda daha önceden satışı yapılan hayvanlardan yalnızca 2’si kurtarılabildi; diğer 17’si ise telef oldu. Ahırın tamamen yanmasıyla kullanılamaz hale geldiği yangının boyutu, günün ışığında daha belirgin hale geldi. Çiftlik sahibi Yılmaz Selim, bayrama iki gün kala yaşanan acı olayla ilgili duyduğu üzüntüyü aktardı. “Bayrama iki gün kala yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm.” diyerek yaşadığı kaybı anlattı. Yangın ile ilgili detayları paylaşan Selim, “Bana ait olan çiftlikte gece 02.30 civarında sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. 19 hayvanımın 17’si telef oldu. Allah kimsenin başına böyle acılar vermesin, Kurban Bayramı’na iki gün kala yaşanmış bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Gece saatlerinden beri yardım eden bütün eş, dosttan ve ekiplerden Allah razı olsun.” sözlerini kullandı.