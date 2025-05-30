Sakarya’da Yangın Kontrol Altına Alındı

SAKARYA’DA ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kontrplak üretim tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile denetim altına alındı. Yangın, Adapazarı ilçesindeki Keresteciler Sanayi Sitesi’nde öğle saatlerinde başladı. Çıkan yangını gören çalışanlar, hemen durumu itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 6 araç ve 16 personel, yangının çıkmasından kısa bir süre sonra olay yerine ulaştı. Ekipler, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu olay sonucunda tesiste hasar oluştu.