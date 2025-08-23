Sakarya’da Yangın Meşalelerden Çıktı

Sakarya’nın Sapanca İlçesinde Yangın Olayı

Sapanca’da kutlama amacıyla yakılan meşalelerin yol açtığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay, gece saatlerinde Göl Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Seyit Terası mevkisinde meydana geldi. Kutlama için bir araya gelen gençler, ahşap alanı gül yapraklarıyla süsleyip meşalelerle etkinlik gerçekleştirdiler.

Yangının Çıkışı ve İtfaiye Müdahalesi

Meşalelerden yayılan alevlerin otluk alana sıçramasıyla yangın başladı. Yangın çıktığı anda kutlama yapan gençler, bölgeden ayrıldı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Polis İncelemesi ve Soruşturma

Yangının meydana geldiği alanın etrafında yapılan polis incelemesinde yanmış meşaleler bulundu. Yangına neden olan kişilerin tespiti için polis ekipleri soruşturma başlattı. Yangın, bölgedeki güvenlik açısından da önemli bir durum oluşturdu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini göstermiş oldu.