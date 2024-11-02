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Sakarya’da Yangın: Muhtarın Annesi Hayatını Kaybetti

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YANGIN NEDENİ BELİRSİZ

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yer alan Ahiler Mahallesi’nde, muhtar Metin Atov’a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Olayla ilgili haber verilmesinin ardından, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye yönlendirildi.

ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından gerçekleştirilen incelemelerde, muhtar Metin Atov’un 80’li yaşlardaki annesi Ayşe Hanife Atov’un cansız bedenine ulaşıldı. Atov’un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna sevk edildi.

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