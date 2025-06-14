Sakarya’da Yangın Paniğe Neden Oldu

YANGIN PANIĞA NEDEN OLDU

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayii Sitesi içindeki nalbur malzemeleri satan dükkanın ikinci katında bir yangın meydana geldi. Nedeninin henüz belirlenemediği yangın, aniden ortaya çıkarak paniğe yol açtı.

İTFAYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangının çıkmasıyla birlikte siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi ve kısa süre içinde yangın söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda paniğin yanı sıra maddi hasar da meydana geldi. Yangına ilişkin başlatılan inceleme ile olayın sebepleri araştırılıyor.