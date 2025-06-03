Sakarya’da Yapılan Operasyonlar Sonucu, Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sakarya’da son bir ayda gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi. Güvenlik güçleri, Mayıs ayı boyunca yürüttüğü çalışmalarda kilolarca uyuşturucu madde ile 234 ruhsatsız silah ele geçirdi ve toplamda 118 milyon 447 bin 556 TL trafik cezası kesildi. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ortak çalışmaları ile binlerce şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlarla ilgili çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 3 bin 98 kişi yakalanarak adli işleme tabi tutuldu. Uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili 24 kişi tutuklandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Devam eden aramalarda; 28 kilo 422 gram bonzai, 220 gram bonzai hammaddesi, 568 mililitre bonzai hammaddesi, 2 bin 184 adet uyuşturucu hap, bin 197 gram metamfetamin, bin 713 gram esrar, 639 kök kenevir bitkisi ve 4 bin 198 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Ayrıca, 105 gram kokain, 96 gram skunk, 47 gram afyon sakızı, 50 gram amfetamin, 41 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 hassas terazi, ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 740 TL nakit para da yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan toplam bin 320 şahıs yakalandı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Kaçakçılıkla mücadelede elde edilen bulgular dikkat çekti. Yapılan çalışmalarda; 4 milyon 220 bin 310 adet dolu ve boş makaron, 878 kilogram açık tütün, 562 kilogram nargile tütünü, 445 bin 438 adet sigara yapım malzemesi ve çok sayıda Elektronik eşyaya el konuldu. Ayrıca, 30 adet elektronik sigara ve bunlara ait likitlerin yanında, 87 adet sahte kimlik ve sürücü belgesi, 2 jeneratör, 5 dedektör, 10 el yapımı patlayıcı ve 50 sahte parfüm de ele geçirildi. Kaçakçılıkla bağlantılı nesnelerin arasında, 100 adet kuş ile buna ait 130 yumurta ve 2 kuluçka makinesi de yer aldı.

RUHSATSIZ SİLAHLAR VE TRAFİK DENETİMLERİ

DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY gibi terör örgütleriyle bağlantılı olarak 39 kişi gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 5 organizatör ve 317 yabancı uyruklu şahsa yönelik işlemler yapıldı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 1 ikamet ile 1 iş yeri mühürlendi. Yapılan operasyonlarda 203 ruhsatsız tabanca, 32 kurusıkı tabanca, 31 ruhsatsız tüfek ve bin 313 mermi ele geçirildi. Ayrıca, adli işlemler sonucu bin 320 şahıs yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, 489 kişi üzerinde UYAP sorgulaması ve 86 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapıldı. 133 deniz aracı kontrol edilerek, yasa dışı faaliyet gösteren 20 kişiye yasal işlem uygulandı. Trafik denetimlerinde toplam 236 bin 92 araç ve sürücü incelenirken, kural ihlali yapan 42 bin 762 araca yasal işlemler uygulandı. Sonuç olarak, 118 milyon 447 bin 556 TL trafik cezası tespit edildi.