Sakarya’daki Bungalovda Gizli Kamera Skandalında Gelişme

YENİ GELİŞMELER

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 30 Mart’ta meydana gelen bungalovdaki gizli kamera skandalında önemli bir gelişme yaşandı. Bu skandal, Türkiye genelinde geniş yankı buldu. Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, gizli kamerayla izleme yaptıkları iddiasıyla tutuklu bulunana 2 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile avukatları hazır bulundu.

SANIKLARDAN AÇIKLAMALAR

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, sanık H.K, önceki beyanda bulundu ve “Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendim. Telefonu kendi rızamla polislere teslim ettim, veri silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendim teslim oldum, kaçmaya bile teşebbüs etmedim. Bu sebeple tahliyemi talep ederim.” dedi. Diğer sanık T.S. ise işletmenin finansörü olduğunu açıklayarak, “Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir. İşletmede bulunan tüm ampullerde parmak izimin olması normaldir.” şeklinde ifadesini sürdürdü.

MÜŞTEKİLERİN BEYANLARI

Müştekiler, bungalova geldiklerinde H.K’nin yan bungalovla ilgilendiğini bildirdi. M.K, kendilerine özür dilenmediğini belirterek, mağdur olduğun dile getirdi. Tanık emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine gittikleri bölgede jakuzinin üzerinde ampul şeklinde bir kameranın bulunduğunu ve kırmızı ışığın yanıp söndüğünü aktardı. Diğer tanıklar da ampulde ışık gördüklerini ifade etti.

TUTUKLU SANIKLARIN TAHLİYESİ

Cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunduklarını, delillerin hızla toplandığını ve ceza miktarını dikkate alarak tahliyelerini istedi. Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN ARKA PLANINA DAİR

Sakarya Valiliği, 30 Mart 2025’te Sapanca’daki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığı iddiaları üzerine adli ve idari tahkikat başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda işletme sahibi H.K. ve şüpheli T.S. gözaltına alındı. Polis tarafından adliyeye sevk edilen bu şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı ve işletme, ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlendi. İddianamede, H.K. ve T.S. için “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.