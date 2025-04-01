Sakarya’daki Darp Olayında 19 Kişi Gözaltında

OLAYIN DETAYLARI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, bayram gecesi bir tekel bayiinde meydana gelen olayda, iki kişiyi dakikalarca öldüresiye darp eden 19 şüpheli, polis tarafından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’sinin yaşının 18’den küçük olması dikkat çekti. Olay, iki gün önce gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerindeki tekel bayiinde gerçekleşti.

İKİ KİŞİYE SALDIRI

Olayın başlangıcında, bir grup genç kendi aralarında tartışmaya başladı. Bu sırada, tekel bayide çalışan emekli polis memuru M.D., sesleri duyup dışarı çıkarak tartışmaya müdahale etmek istedi. Gençler tartışmayı bırakıp tekel bayinin sahibi S.K. ve emekli polisle tartışmaya başladılar. Kısa sürede büyüyen olay, tekel bayisini adeta bir savaş alanına çevirdi. Öfkeli grup, iki kişiyi hem içeride hem de dışarıda feci şekilde darp etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gençlerin tartışmayı bırakıp emekli polise yöneldikleri ve sonrasında ortalığın nasıl karıştığı açık bir şekilde yer aldı. Ayrıca, kanlar içerisinde kalan emekli polisin, kurtulmak amacıyla silahını çekip ateş açtığı sırada bir kişinin üzerine atladığı da görüntülerde görüldü. Polis ekipleri, biber gazı kullanarak araya girdi ve durumu kontrol altına aldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

Olayla ilgili olarak, 19 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü’nde tamamlandıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, özellikle 18 yaşından küçük olan 7 şüphelinin durumu dikkat çekti.