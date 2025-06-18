Sakarya’daki Yangında 150 Dönüm Yandı

YANGIN DURUMU

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen yangın sonucu buğday ve arpa ekili 150 dönümlük alan tamamen yanarak küle döndü. Aşırlar Mahallesi’ndeki ekin alanında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevlerin hızla yayılması üzerine, durum yetkililere bildirildi ve olay yerine birçok itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arazözler gönderildi.

İTFAYE MÜDAHALESİ

Ekipler, yangını kontrol altına almak için 2 saat süren bir çalışma gerçekleştirdi ve alevleri söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle zarar gören yaklaşık 150 dönümlük araziyle ilgili inceleme süreci başlatıldı. Yangının ardından yanan alanın havadan görüntüleri de alındı.