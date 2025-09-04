Sakarya Gölü, Su Kullanımı Önemli

SU KULLANIMI ÜZERİNE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü’nden fabrikaların her yıl 4 milyon metreküp su kullandığını belirtti. Sakallıoğlu, “Oysa sadece Sakarya’nın gölden aylık çektiği su miktarı 6 milyon metreküp. Yani fabrikaların yıllık kullanım miktarı, Sakarya’nın yaklaşık 20 günlük ihtiyacına karşılık geliyor” ifadesinde bulundu. SASKİ, Sapanca Gölü’ndeki su seviyesindeki değişikliklere dikkat çekmek ve tasarruf tedbirleri konusunda bilgilendirme yapmak için ‘Sapanca Gölü’nün Geleceği ve Kuraklık Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirdi.

ŞEHİR İHTİYACINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Toplantıda konuşan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, gölden su çeken fabrikaların yıllık toplam 4 milyon metreküp su kullandığını vurguladı. “Bu miktar şehrimizin sadece 20 günlük ihtiyacına eşdeğer. Kaçak ya da fazla su çekimine kesinlikle izin vermiyoruz” dedi. Ayrıca, Sakallıoğlu, Sapanca Gölü havzasında 6 firmaya yıllık toplam 1 milyon 17 bin metreküp kaynak suyu tahsisi yapıldığını ve Valilik tarafından 2,9 milyon metreküp mineralli su tahsisi gerçekleştirildiğini belirtti.

DENETİM VE ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLER

Genel Müdür Sakallıoğlu, “Yaklaşık 4 milyon metreküplük su tahsisi söz konusu. Bunların tamamı hem Sağlık Müdürlüğü hem Valilik hem de kurumumuz tarafından sıkı denetleniyor. Geçtiğimiz aylarda Valilik İl Su Kurulu toplantısında da bu konu yeniden kurul tutanaklarına geçirildi. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Sapanca Gölü havzasında yapılan toplam tahsis 4 milyon metreküp. Oysa sadece Sakarya’nın gölden aylık çektiği su miktarı 6 milyon metreküp. Yani fabrikaların yıllık kullanım miktarı, Sakarya’nın yaklaşık 20 günlük ihtiyacına karşılık geliyor” dedi.