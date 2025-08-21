Sakarya Hastanesi Sezaryen Oranı Düştü

SEZAEREN DOĞUM ORANLARI DÜŞÜYOR

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Başhekimi Doç. Dr. Fatih Güneysu, hastanede gerçekleşen sezaryen doğum oranının azaldığını belirtti. Güneysu, yaptığı açıklamada Ocak 2023’ten itibaren Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ek binasında bu oranının yüzde 23,5’ten yüzde 20’ye düştüğünü ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerdiği yüzde 15 oranını hedeflediklerini vurgulayan Güneysu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği yüzde 15’in altına düşürmeyi hedefliyoruz. Yüzde 20’nin altına düştüğümüz için Sağlık Bakanlığımız bize teşekkür belgesi gönderdiler. Biz de onları hekimlerimiz ve ebelerimizle birlikte paylaştık. Onların başarılarını kutladık. Onlara da değerli katkılar için teşekkür ediyoruz.” dedi.

NEYİ HİÇ UNUTMAMAMIZ GEREKİYOR

Güneysu, tıbbi gereklilik dışında annelerin normal doğuma yönlendirilmesi gerektiğini belirtirken, anne adaylarının gebe okullarıyla bilinçlendirildiğini ve güven veren bir sürecin oluşturulduğunu aktardı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Demir, doğum öncesi endişeleri olan anne adaylarına bilgi verdiklerini ifade ederek, “Poliklinikler sırasında hastalarımızın endişelerini görüyoruz, duyuyoruz, onlarla konuşuyoruz. Doğal olanın normal doğum olduğunu, onların sağlığı ve bebeklerinin sağlığı için normal doğumun daha doğru olacağını söylüyoruz.” şeklinde konuştu. Hastanede normal doğum gerçekleştiren anne Derya Başak ise, bebeğini sağlıkla kucağına aldığı için son derece memnun olduğunu dile getirdi.

TENNIS4ALL PROJESİNE DESTEK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenleri Prof. Dr. Nurgül Tezcan Kardaş, Doç. Dr. Emrah Serdar ve Öğretim Görevlisi Koray Cantez, dezavantajlı gençler ve engelli bireylerin tenis sporuna erişimini arttırmayı amaçlayan “Tennis4All” projesini hayata geçirdi. Proje, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenme hakkı kazandı. Yapılan açıklamada, bu projeyle spora erişimi artırmak amacıyla pilot uygulamalar ve kapsayıcı eğitim yöntemlerinin geliştirileceği belirtildi. Proje, 120 bin avro bütçeyle desteklenecek ve SUBÜ, ortak kurum olarak 30 bin avro hibe desteği alacak.

Sapanca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi. Yapılan denetimlerde hijyen, ürün gramajları ve belgeler incelendi. Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, esnafa rehberlik etmek olduğunu belirterek, “Denetimlerimizde önceliğimiz ceza kesmek değil, esnafımıza yol göstermek ve kurallar çerçevesinde üretimin devam etmesini sağlamaktır. Hemşehrilerimizin içi rahat olsun, sofralarına gelen her lokmanın güvenle tüketilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde bir açıklama yaptı.