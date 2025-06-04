Sakarya İhracatında Önemli Artışlar Yaşandı

İHRACATTA CİDDİ ARTIŞ YAŞANIYOR

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Karasu ile Köstence arasındaki karşılıklı Ro-Ro seferlerinin Avrupa’ya ihracatta ciddi artışlar sağladığını bildirdi. SATSO tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan mayıs ayı ihracat verilerine ilişkin Altuğ’un değerlendirmeleri yer aldı. Sakarya’nın mayıs ayı ihracatında bir önceki aya göre yüzde 36,6 artış yaşandığını ifade eden Altuğ, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 15’lik düşüşle 509 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Altuğ, yılın ilk çeyreğinde kümülatif ihracatın 2 milyar doları aştığını da aktardı.

SEKTÖRLERDE ÖNE ÇIKANLAR

Altuğ, Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan sektörlerin otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, kimyasal maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları olduğunu söyledi. Kentin 25 ana sektörünün 13’ünde geçen yıla oranla artış yaşandığına dikkat çeken Altuğ, “Şehrimizin lokomotifi otomotiv endüstrisi geçtiğimiz aya göre ihracatını yüzde 40 artırsa da geçtiğimiz yılın Mayıs ayına karşı yüzde 20’lik düşüş gösterdi.” dedi. Makine ve aksamları ile çelik ve demirlerin sektörlerinde yüzde 40’lık artış ile Nisan ayını telafi ettiklerini belirtti.

DÜNYA GENELİNDE İHRACAT FAALİYETLERİ

Sakaryalı firmaların mayıs ayında serbest bölgeler dahil olmak üzere dünyanın 118 noktasına ihracat yaptığı bilgisini veren Altuğ, en fazla ihracat yapılan ülkelerin İspanya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık ve İtalya olduğunu aktardı. Toplamda 50 ülkeye ihracatın arttığını söyleyen Altuğ, “22 ülkeye yüzde 100’ün üzerinde, 9 ülkeye de önceki yıla oranla yüzde 50’nin üzerinde daha fazla ihracat yaptık. Romanya, Yunanistan, İsviçre ve Belçika gibi Avrupa ülkelerinde ciddi artışlar sağladık. Bunda Karasu Limanı ile Köstence arasındaki karşılıklı Ro-Ro seferlerinin etkisi büyük.” ifadesini kullandı.

DÖVİZ TİCARETİ VE REKABET

Altuğ, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı dış ticaret verilerine de dikkat çekerek, Sakarya’nın Nisan ayında ihracatının ithalatını karşılama oranının yüzde 100 olduğunu ve yılın ilk üç ayında yaklaşık 330 milyon dolar dış ticaret fazlası verildiğini kaydetti. Altuğ, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dünyanın ciddi bir rekabet dönemine girdiği bu tabloda, üretmekten ve ihraç ederek büyümekten başka çaremiz yok. Küresel ticarette yaşanan gerilimler ve gümrük tarifeleri nedeniyle Türk iş dünyası baskı altında. Devletin finansmana erişimi kolaylaştırma çabalarını görüyoruz. Ancak iş dünyamızın rekabetçi kalması adına finansman kaynaklarının hayata geçirilmesi ve istihdamı destekleyici politikaların uygulanması çok faydalı olacaktır.” Altuğ, kazancının çoğunu finansman giderlerine ayıran üreticinin yeni yatırımlara yönelmesinin ve kapasitesini artırmasının zorlaştığını da sözlerine ekledi.