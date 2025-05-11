Sakarya İl Jandarma, Şehit Anneleriyle Buluştu

ŞEHİT ANNELERİ İÇİN ANLAMLI PROGRAM

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, “Anneler Günü” kapsamında bir etkinlik düzenleyerek şehit anneleriyle bir araya geldi. Sapanca ilçesindeki otelde gerçekleştirilen programda, askeri personel ve şehit anneleri yemek eşliğinde bir araya geldi. Müzik dinletisi eşliğinde devam eden etkinlikte, annelere çiçek takdim edildi. Şehit anneleri, bu özel günde hatırlanmanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirtti.

ANNELER VE ÇOCUKLARI FUTBOLDA BULUŞTU

Sakarya Beşiktaş Futbol Okulları, “Anneler Günü” etkinlikleri çerçevesinde Sakarya Kartalspor’un ev sahipliğinde anneler ve çocukları arasında bir futbol maçı düzenlendi. Anneler çocuklarıyla birlikte maçı oynarken, tribündeki izleyiciler de maçın keyfini çıkardı. Sakarya Beşiktaş Spor Okulları Koordinatörü Volkan Karahan, çocukları spora teşvik etmenin önemi hakkında, annelerin toplumun en değerli yapı taşları olduğunu ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÇİÇEK VE TEŞEKKÜR

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Anneler Günü” nedeniyle düzenlenen programda anneler ve çocuklarıyla bir araya geldi. Alemdar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin, STK temsilcileri ve misafirlerin katıldığı etkinlikte, annelere gül dağıttı. “Anne, bir insanın hayatındaki en kıymetli varlıktır” diyen Alemdar, annelerin sadece evlat yetiştirdiğini değil, aynı zamanda toplumun geleceğini de inşa ettiğini belirtti. Ayrıca, tüm mazlum coğrafyalardaki annelerin de “11 Mayıs Anneler Günü”nü kutladı.

VALİ DOĞAN’DAN ANLAMLI MESAJ

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 11 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Doğan, ailenin toplumun temelini oluşturduğunu ve kültürel birikimi kuşaktan kuşağa aktararak toplumun sürekliliğini sağladığını ifade etti. Annelerin milletin birlik ve beraberliğinin manevi kaynağı olduğunu vurgulayan Doğan, “Annelerimiz merhamet, sevgi, şefkat, sabır ve fedakarlığın timsalleridir” diyerek, Türkiye Yüzyılı yolculuğunda annelerin hayır dualarından güç aldıklarını belirtti. Ayrıca, aziz şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin “Anneler Günü”nü kutlayarak, ahirete irtihal eden annelere rahmet ve minnetle andı.