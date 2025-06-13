Sakarya İl Ormanı, Doğaseverleri Ağırladı

Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı’na Yoğun İlgi

Sakarya Büyükşehir işletmesindeki Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı, 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 18 bini aşkın doğaseveri misafir etti. Bayram döneminde temiz ve güvenli ortamıyla dikkat çeken Tabiat Parkı, özellikle ailelerin ve doğa severlerin yoğun ilgisini çekti.

Piknik ve Doğa Etkinlikleri

Tatil süresince park, günlük ortalama 4 bin 500 kişiyi ağırlayarak toplamda 18 bine yakın ziyaretçi kabul etti. Ziyaretçiler, temiz havası ve kuş cıvıltılarıyla dolu yürüyüş yollarında yürüyüş yapmanın yanı sıra göl manzarasının keyfini de çıkardı. Aynı zamanda piknik yaparak doğanın tadını doyasıya yaşama fırsatı buldular.