Sakarya Jandarma Anneleri Unutmadı

ŞEHİT ANNELERİNE ANLAMLI YEMEK ORGANİZASYONU

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Anneler Günü’nde şehit anneleri için özel bir program gerçekleştirdi. Evlerinden alınan şehit annelerine yönelik gerçekleştirilen yemekte hediyeler takdim edildi. Bu anlamlı etkinlik, şehirdeki şehit annelerini evlerinden alarak düzenlenmiş bir yemeğe katılmaları için davet etti.

ÖZEL GÜNDE ÇİÇEK VE KONSER

Yemekte, mini konser eşliğinde yemeklerini yiyen annelere bu özel gün anısına çiçek verildi. Sakarya İl Jandarma Komutanı Nejdet Karaca, sosyal medya üzerinden şehit annelerini unutmadıklarını belirterek, “Bizleri kendi evlatları gibi bağırana bastılar. Kahraman şehit ve gazilerimizin muhterem anneleri başta olmak üzere bütün annelerin ‘Anneler Günü’ kutlu olsun” sözleriyle bu özel günü paylaştı.